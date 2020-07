Juric, la firma con il Verona è a un passo

La firma di Ivan Juric con il Verona è a un passo.

Aumentano le conferme, in queste ore, sull’accordo imminente tra il tecnico e l’Hellas. Si va verso un contratto pluriennale con un consistente adeguamento dell’ingaggio per l’allenatore di Spalato.

Si aspetta un’ufficializzazione che dovrebbe scattare nel giro di una decina di giorni.

Figura fondamentale nella costruzione della squadra per la prossima stagione sarà Tony D’Amico, direttore sportivo che, per lo stesso Juric, è interlocutore di totale fiducia, per un rapporto strettissimo e sempre più solido.

Da questa coppia ripartirà l’Hellas.