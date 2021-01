Juric: “La sconfitta non fa una piega. Di mercato non parlo sennò vado fuori di testa”

Ivan Juric commenta a Sky la sconfitta col Bologna. “Oggi non ha funzionato non solo l’attacco – dice l’allanatore del Verona – un gol così non si può prendere. Quelle situazioni vanno protette, Dimarco doveva stare più stretto, poi non vanno concessi rigori così. Loro comunque hanno meritato. Hanno una bellissima squadra e dei talenti in campo. Poi nella ripresa potevamo anche pareggiare, però loro hanno fatto meglio di noi e hanno meritato la vittoria. Kalinic? Da lui non possiamo volere tutto e subito, è tre anni che non si allena con continuità.

Oggi non siamo stati nè lucidi nè cattivi, dovevamo fare molto meglio. Non abbiamo sfruttato bene le occasioni. Mancano motivazioni? Se pensiamo questo è finita, giochiamo con Ilic e Colley… Tameze l’abbiamo perso ieri, aveva un piccolo fastidio e non volevamo rischiarlo. In quella zona non abbiamo giocatori. Di mercato non parlo sennò vado fuori di testa”.