Juric, l’elogio di Di Gennaro: “Va clonato, è un fenomeno. E se Kalinic…”

La leggenda gialloblù: "Con i gol dell'attacco il Verona può pensare all'Europa League"

L'ex regista, ora apprezzato commentatore televisivo, dice: "Verona da Europa League? Se Nikola Kalinic torna ad essere il giocatore che era alla Fiorentina, se in attacco l’Hellas dovesse trovare quel finalizzatore in più, allora dico che un pensiero potrebbe farcelo sul serio. Il “nostro” Verona, prima di tutto, inquadrava quei 25 punti che, all’epoca, servivano per essere salvi. Dopo si vedeva come si era messi e si provava ad andare ancora più su. In alto ci siamo arrivati. E come per noi c’era Osvaldo Bagnoli, questo Hellas ha Ivan Juric: allenatori che non vendono fumo e dalle idee chiare”.