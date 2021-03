Juric, l’elogio di Vrenna: “Grande uomo e grande allenatore”

Il presidente del Crotone: "Può superare Gasperini. Il suo gioco è bello e valorizza i calciatori"

Ha detto il patron del club in cui Juric ha giocato ed allenato: "L’ho avuto per 5 anni come calciatore e dopo da allenatore siamo riusciti insieme a portare il Crotone in Serie A. Sia come allenatore che come uomo è un grande, può superare Gasperini. Gioca un calcio molto bello da vedere e valorizza moltissimo i calciatori. La sua grande virtù è quella di leggere bene le partite dalla panchina e a farsi capire dai giocatori".