Juric: “L’Europa? Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di speciale”

L'allenatore del Verona: "Voglio che ci proviamo, se non ci riusciamo non succede nulla"

Ivan Juric commenta la vittoria del Verona a Benevento per 0-3 in conferenza stampa allo stadio Vigorito.

"Oggi abbiamo fatto una partita di altissimo livello - dice l'allenatore dell'Hellas - potevamo fare anche più gol. Abbiamo pressato, giocato e mosso la palla con qualità. Ora abbiamo recuperato dei giocatori, abbiamo raggiunto un buon livello e dobbiamo dare continuità. Europa? Io guardo sempre sotto, la classifica, sto attento. Lo so che non sembra giusto. Però in realtà voglio che ci proviamo, se non ci riusciamo non succede niente. Ottavi o tredicesimi cambia, ma poco. Conta molto di più se riusciamo a fare qualcosa di speciale, vediamo.