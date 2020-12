Juric: “L’Inter è la più forte di tutti, serve la partita della vita”

“Penso siano i più forti a livello di soluzioni e allenatore, difficili da battere anche quando ti lasciano il palleggio. Sono tra i candidati, ci sono anche Juve, Milan, Napoli e Roma. È un campionato interessante quest’anno, ma l’Inter è lassù”.

Queste le parole di Ivan Juric in vista della partita del Verona con l’Inter.

Aggiunge il tecnico dell’Hellas, riferendosi alla formazione allenata da Antonio Conte: “La loro idea di gioco è molto più codificato, Conte la sta costruendo pezzo per pezzo, per farla diventare una macchina devastante. La società sta mettendo i giocatori ideali per l’idea di calcio dell’allenatore: Lukaku complementare a Lautaro, adesso hanno messo anche Vidal. Speri sempre di fare la partita della vita e che loro non siano al massimo. Non devi sbagliare niente: non abbiamo molte soluzioni davanti, ma ci proveremo“.