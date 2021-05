Juric litiga col giornalista Sky Ugolini: “Manca di rispetto!”

L'allenatore dell'Hellas sbotta e abbandona le telecamere

Litigio di Ivan Juric con Massimo Ugolini a Sky nell'intervista post-gara col Napoli. "Un Verona diverso rispetto a quello visto nelle ultime settimane... " inizia il giornalista. "Subito una grande cag..a - lo interrompe Juric - bisogna portare rispetto, se non segui non puoi parlare così, con lei non parlo. A questo punto Ugolini ci riprova: "Abbiamo visto un Verona con una carica diversa..". "Di nuovo! - sbotta il tecnico croato - lei me lo chiede in un modo non giusto, manca di rispetto, lei non ha visto le partite. La squadra ha dato sempre il massimo, non prima no e adesso sì. Solo in Italia si avanzano certi sospetti. Non esiste, mi deve chiedere scusa".