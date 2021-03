Juric: “Mi girano, abbiamo fatto tutto noi. Oggi dovevamo vincere”

L'allenatore del Verona: "Il futuro? Sto molto bene dove sono"

"Sono stato espulso per le solite proteste. Venendo alla partita sono contento della prova dei miei. Purtroppo abbiamo fatto dei regali e hanno vinto loro anche se abbiamo fatto molto meglio noi. Nell'ultima mezzora loro non hanno mai superato la metà campo. Certo se facciamo errori simili è giusto anche prendere gol. Mi girano perchè siamo andati molto forte e abbiamo subito poco. Oggi dovevamo vincere e prenderci o tre punti.

Le nostre prestazioni ora sono molto migliori dell'andata quando in molte occasioni ci è andata bene. Oggi abbiamo subito 4 tiri e 3 gol. Il futuro mio e di De Zerbi? Credo che sia io che lui stiamo molto bene dove stiamo. Lui ora continua a vincere contro di me, spero che in futuro la ruota giri".