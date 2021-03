Juric: “Milan troppo forte, nettamente superiore a noi”

L'allenatore croato: "

Queste le dichiarazioni di Ivan Juric in conferenza stampa dopo la sconfitta del Verona col Milan.

"Vittoria meritata del Milan- dice l'allenatore dell'Hellas - noi ci siamo impegnati al massimo ma loro oggi erano troppo forti. Se noi li abbiamo sottovalutati? Non scherziamo, solo chiederlo risulta offensivo nei nostri confronti e nei confronti del nostro lavoro. A loro mancavano tanti uomini e lo stesso sono stati nettamente superiori a noi. Nel finale potevamo riaprirla, loro ci davano più campo. Mi resta la sensazione che abbiamo perso contro una squadra migliore. I ragazzi volevano dare tutto ma oggi non è bastato. Non ho nulla da rimproverare loro".