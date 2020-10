Juric: “Molto soddisfatto dei miei ragazzi. Coi giovani ci vuole pazienza”

Ivan Juric parla a Sky dopo la gara tra Verona e Genoa

“Sono molto soddisfatto della prestazione dei miei – dice l’allenatore dell’Hellas – abbiamo battuto 14 angoli, Perin ha fatto grandi parate anche se negli ultimi 16 metri qualcosa in più potevamo fare.

Oggi in campo c’erano solo due titolari dello scorso anno. L’obbiettivo è salvarsi, migliorando. I ragazzi giovani sono bravi e tosti. Ripartire da zero? Ne avrei fatto volentieri a meno. Sarebbe stato carino partire con quelli dello scorso anno con due o tre innesti. Così ci vuole pazienza, anche se per me è molto stimolante. Oggi ho visto tante cose buone anche se non abbiamo ancora la velocità necessaria.

Kalinic? oggi ha fatto buoni movimenti ma per averlo in forma serve tempo. Se lui ha accettato di venire in una piccola, sa quello che lo aspetta. Da lui ho visto grande disponibilità. Qui si gioca a calcio, questo è il posto giusto per lui”.