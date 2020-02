Juric: “Momento positivo, non accontentiamoci. Se resto? Potrei anche stare fermo un anno”

Ivan Juric parla in conferenza stampa prima della sfida a San Siro col Milan. “Tanta euforia e tifosi che sognano una vittoria a Milano? Non deve essere così, il momento è positivo, abbiamo fatto tanti punti, ma adesso ci sono tre partite in sei giorni, dobbiamo pensare solo a quello. In momenti così bisogna spingere forte, non accontentarsi. In molti momenti va tutto male, se le cose vanno bene è un peccato accontentarsi. Come al solito cercheremo di dare il massimo, di affrontare la gara a viso aperto. È un Milan completamente diverso da un mese fa, si vede il lavoro di Pioli. Preparano bene le gare, sarà molto dura, ma ci proveremo”.

Sul suo futuro, Juric dice: “Rimango dell’idea che fin qui è andato tutto bene, la società è diventata più potente. Ci dobbiamo salvare, poi la società decide. Se sono a favore di allenare alleno, sennò sto fermo un anno.

Noi allenatori non possiamo legarci, dipendiamo dai risultati. Una persona può piacere o meno, ma dipende sempre dai risultati, dalle prestazioni della squadra. In questo momento sono positive, quindi c’è questa sensazione di amore, che può cambiare nel caso in cui le cose andassero male”.