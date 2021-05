Juric: “Nostri errori gravi: in A non si possono vedere”

L'allenatore del Verona: "Ora l'obbiettivo è restare nella parte sinistra della classifica"

"Abbiamo sbagliato con errori tecnici gravi che in serie A non si possono vedere - dice l'allenatore dell'Hellas - dovevamo solo gestire certe situazioni e ripartire meglio. Abbiamo regalato, e sono arrabbiato per questo. Bisogna fare meglio, così non esiste. Salcedo? L'ho fatto debuttare che aveva 15 anni al Genoa. Può diventare un ottimo giocatore da 10-15 gol se lavora bene come sta facendo, restando umile e con la voglia di migliorarsi. È atipico perché non è né una prima né una seconda punta, ma sa inserirsi alla grande e con tempismo, come oggi. Ilic? a San Siro è entrato benissimo, oggi male. Bisogna pensare che, comunque, sono giovani.