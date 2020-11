Juric: “Partita dominata, meritavamo molto di più”

Ivan Juric commenta la sconfitta subita al Bentegodi ai microfoni di Sky Sport.

Queste le parole del tecnico gialloblù: “Questa partita è stata dominata da noi. Per la prima volta ho visto il Verona giocare bene come volevo. Meritavamo molto di più oggi. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, anche oltre. Il calcio è così, a volte va bene, a volte meno. Oggi non c’è stata partita, ci siamo stati solo noi. Dispiace perché il Sassuolo è una squadra forte. Per la prima volta avevamo due attaccanti che collaboravano. ed hanno fatto bene. Abbiamo avuto molte occasioni da gol ed abbiamo preso tanti pali. Meritavamo di più. Il Sassuolo ha maturità. Anche questa partita l’ha vinta come una grade squadra. Secondo me può lottare per lo scudetto“.