Juric: “Partita regalata. Errori banali da parte nostra”

Ivan Juric commenta la sconfitta subita al Ferraris contro la Sampdoria ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo regalato la vittoria. Dopo il vantaggio abbiamo avuto 7-8 occasioni per chiuderla. Abbiamo regalato anche i loro gol. Non abbiamo avuto la voglia per chiuderla. Sono contento della prestazione, ma abbiamo fatto molti errori banali. Le partite vengono decise da piccoli episodi e su quelli abbiamo sbagliato. Volevamo ripartire, ma abbiamo avuto troppa superficialità. Oggi potevamo fare qualcosa in più. Ad inizio di secondo tempo abbiamo cambiato modulo, ma abbiamo sofferto su alcuni episodi in cui potevamo essere più bravi. Devo ringraziare i ragazzi, stanno facendo cose straordinarie. Ogni tanto chiedo qualcosa in più, ma devo solo che ringraziare i ragazzi“.