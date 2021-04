Juric: “Peccato non aver festeggiato le vittorie coi tifosi. Per la Lazio siamo carichi”

Il tecnico dell'Hellas: "All'andata fu un grande Verona"

Redazione Hellas1903

Ivan Juric parla in conferenza stampa prima della gara con la Lazio. Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Verona.

"Raggiungere la salvezza a dieci giornate dalla fine è stato un grande risultato, dopo un anno sofferto perché abbiamo dovuto adattarci a tante situazioni di emergenza. Con quella dello scorso anno sono state due salvezze che mi tengo strette. La Lazio vuole arrivare alla Champions, viene da tre vittorie di fila. Ma noi siamo carichi, vogliamo fare una grande prestazione. All'andata è stato il miglior Verona come spirito di applicazione, è stato un esempio di volontà e determinazione per raggiungere il risultato.

Devo migliorare? Sì, nel self-control. In certi momenti durante la partita devo sapermi controllare, sono un impulsivo. Sono sempre molto critico su tutto, e questo serve per migliorare in tutto.

Per domani recuperano in tanti. Gunter ci sarà anche se non dall'inizio, Kalinic, Colley, Ceccherini e Magnani sono in condizioni discrete. Fuori saranno Favilli e Vieira. Dietro devo decidere. Col Cagliari abbiamo fatto cose buone e altre meno. Di certo Gunter non può partire dall'inizio e devo anche capire quanto vogliamo spingere a partire dalla difesa.

Quanto manca il pubblico? Tanto. Mi spiace che i tifosi non abbiano potuto esserci a festeggiare con noi specie alcune vittorie, anche in trasferta. Abbiamo un gioco coinvolgente per loro, e loro ci danno la carica".