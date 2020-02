Juric: “Per noi punto guadagnato. Pensare oltre alla salvezza? No”

Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio col Milan.

Sull’incontro l’allenatore gialloblù ha dichiarato: “I primi venti minuti del secondo tempo abbiamo dominato fino all’espulsione, colpendo due pali. Poi abbiamo cambiato mentalità, ma senza prendere gol e difendendo bene. Un punto guadagnato, quindi complimenti ai ragazzi, che hanno fatto bene in uno stadio importante come San Siro. Pensare oltre alla salvezza? No. Il nostro obiettivo resta la salvezza, poi vediamo cosa succede strada facendo. Per ora siamo ancora lontani”.

“L’anno prossimo? C’è un’opzione per il rinnovo. Però il presidente e la dirigenza sono stati sempre chiari sugli obiettivi: spero di arrivarci e poi vedremo, sono sereno. Al momento voglio concentrarmi per arrivare alla salvezza il prima possibile”.