Juric: “Potevamo anche vincere. Futuro? Non ho ancora deciso”

L'allenatore: "Bisogna sempre dare il massimo, oggi siamo stati premiati"

"E' giusto che la gara sia andata così - dice Juric - sono i nostri valori umani e la voglia di rappresentare una società fino alla fine non guardando in faccia a nessuno. Bisogna fare il massimo poi quello che succede succede. Penso che oggi i ragazzi volessero fare una grande partita come recentemente in molte altre occasioni nelle quali siamo stati sfortunati nei risultati pur giocando molto bene. Oggi siamo stati premiati con un punto ma potevamo fare anche di più.