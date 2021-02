Juric: “Quando regali è giusto che perdi”

L'allenatore del Verona: "La cattiveria agonistica non ci deve mai mancare"

Ivan Juric commenta a Sky la sconfitta con la Roma. "È mancato molto alla squadra il livello di concentrazione - dice l'allenatore del Verona - e lo stare bene sulle marcature. Sono venute fuori, così, le difficoltà. Sul primo corner abbiamo preso gol e ci siamo persi, regalando le cose. Quando regali è giusto che perdi. Se ho pensato a Lasagna con Kalinic? No. Noi non possiamo rilassarci, sarebbe grave pensare in un altro modo, siamo ancora una realtà piccola e non possiamo pensare di calare la concentrazione, sennò finisce male. La cattiveria agonistica non deve mai mancare, come è successo oggi in una fase della partita".