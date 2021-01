Juric: “Roma in difficoltà? Siamo fuori di testa?”

L'allenatore dell'Hellas: "All'Olimpico per fare il nostro gioco come sempre, anche se sarà durissima"

Ivan Juric presenta in conferenza stampa la gara con la Roma di domenica sera. Queste le parole dell'allenatore del Verona.

"Abbiamo fatto una parte di stagione fantastica, nonostante fossimo in una brutta situazione. Ora allenandoci tutti assieme vediamo quanto possiamo ancora fare. Lasagna? È andato via un attaccante e ne è arrivato un altro. Abbiamo scelto di prenderlo perché secondo noi ci può dare tanto. Era per lui il momento giusto di andare via da Udine e con noi può crescere ulteriormente. Ha la tecnica necessaria per partecipare al gioco della squadra. Può giocare da solo o con Kalinic. Ma dipende dalle squadre che affrontiamo, potremmo a volte fare a meno di entrambi. Domenica Lasagna potrebbe anche giocare dall'inizio, ma devo ancora decidere.

Tutti parlano bene di me? Non mi fa effetto, non è una cosa che mi tocca troppo. Ho vissuto anche a Genova un periodo così. Penso che stiamo facendo un ottimo lavoro, ma so che il calcio cambia molto in fretta, e i giudizi anche. C'è molto da fare, siamo tutti molto concentrati.

Quanto sono soddisfatto del mercato? Meglio tardi che mai, come acquisti. Lo scorso anno, avendo fatto una cosa fuori dal normale, abbiamo creato una quantità di soldi allucinante. Ora iniziamo a investire, e la società acquisisce ricchezza. Con le difficoltà e anche con la mia "impazienza" ora lo stiamo facendo. Abbiamo una base buona, ora bisogna continuare a investire per il futuro dell'Hellas. Sturaro potrà diventare importante, anche se lo dobbiamo aspettare. Forse per la prossima partita sarà pronto, vediamo.

La Roma in difficoltà? Siamo fuori di testa? Loro sono davanti alla Juve, hanno perso un derby e in Coppa. Evidentemente a Roma non hanno una buona stampa o non sanno gestire le cose. Sono terzi in classifica e pieni di talenti. Sarà durissima, ma andremo come sempre a fare il nostro gioco, non cambia nulla.

Veloso non ci sarà domenica e nemmeno a Udine, Vieira potrebbe iniziare a lavorare col gruppo la settimana prossima e così Ruegg che ha una caviglia che gli dà fastidio. Ceccherini ha recuperato e sta bene".