Juric: “Salvezza del Genoa? A me interessa il Verona, andremo là per vincere”

Ivan Juric commenta la vittoria contro la Spal a Sky. Queste le parole del tecnico gialloblù: “L’ultima partita varrà così tanto per la salvezza del Genoa? Mi interessa il Verona, noi andremo là per fare una grande partita. Genoa per me ha voluto dire molto, tanti sentimenti ed emozioni, ma non sono riuscito ad esprimermi come allenatore. Ma che sia chiaro: là voglio vincere. Arrivare davanti al Sassuolo? Sarebbe il nostro scudetto ma non è un assillo per noi. Ci siamo rafforzati a livello di scouting, stiamo lavorando per sostituire chi partirà. Rrahmani, Amrabat e Kumbulla sono forti, non sarà facile sostituirli ma ci proveremo. Siamo cresciuti, il presidente ha dato disponibilità per crescere, Tony D’Amico è fantastico e lavora sodo”.