Juric: “Se ci saranno cessioni, bisogna fare acquisti”

Nella conferenza stampa di oggi Ivan Juric ha parlato anche di mercato.

“Quando le cose non vanno bene gli allenatori cercano sempre scuse. Un po’ distrae, può influire perché sono tutti umani. Bisogna essere forti come gruppo, alcuni reagiscono in un modo, altri diversamente. Per noi allenatori è un po’ scomodo, questo non è un periodo facile perché non sai cosa accadrà”.

Prosegue: “Io non ho chiesto niente. Il rapporto con la società è chiaro, a inizio anno avevamo standard minimi, cercavamo uomini con potenziale inespresso. Per me non è cambiato niente in quel senso, rimane il fatto che abbiamo poche risorse perché questa è una società sana che non vuole fare debiti. Se non succede niente andiamo avanti così, se arrivano risorse devi fare un passo importante in avanti”.

Sui possibili partenti: “I nomi li sappiamo, quello che so io è che non andrà via nessuno. L’accordo era che sarebbero rimasti qua i giocatori trattati da altre squadre, mi auguro con grandi motivazioni”.