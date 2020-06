Juric: “Se facciamo risultato con il Sassuolo siamo salvi”

Ivan Juric ha parlato oggi in vista della partita con il Sassuolo.

Queste le dichiarazioni del tecnico del Verona, riportate dal sito dell’Hellas: “Rispetto alla gara di andata sono in effetti cambiate molte cose: il Sassuolo resta una squadra con grandissimi giocatori ma il Verona – rispetto ad allora – è più ‘corto’, ha saputo valorizzare i propri pregi ed è diventato una squadra che lotta e non si dà mai per vinta. Anche domenica servirà una gara perfetta per mettere in difficoltà il Sassuolo. Spero che la condizione andrà sempre migliorando, già contro il Napoli abbiamo corso tantissimo e la nostra tenuta fisica è stata semplicemente eccezionale. Poi il risultato non è arrivato, ma la squadra ha fatto tutto ciò che doveva fare. Salvezza? Ci mancano due punti: vincendo o comunque facendo risultato a Sassuolo potremmo considerarci salvi”.