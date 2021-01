Juric se la ride: “Siamo come le grandi, segniamo sempre con un Eurogol”

Ivan Juric commenta a Sky la partita del Verona a Torino, terminata 1 a 1. “Dimarco ha un piede favoloso – dice l’allenatore dell’Hellas – rispetto a Lazovic magari ha meno l’uno contro uno. Lui questi gol li sa fare, lo scorso hanno lo ha sfiorato contro l’Inter (traversa, ndr), oggi lo ha fatto. Nella scorsa stagione abbiamo fatto tutti gol costruiti, ora siamo come una grande squadra (ride) e un giocatore risolve la partita con un gol che non ti aspetti. Così è accaduto a La Spezia con Zaccagni e oggi con Dimarco.

Nel primo tempo abbiamo fatto bene, non concedendo nulla, sempre ben messi. Nel secondo tempo abbiamo fatto an che più di loro. la stavamo portando a casa tranquillamente, poi è stato un peccato per il gol preso. Lo considero comunque un grande punto. Kouamè? Cristian lo sento ogni tanto a prescindere… Ma non voglio tornare a parlare di mercato. se ci siamo tutti non siamo brutti, dobbiamo continuare a recuperare calciatori, ma la squadra c’è”.