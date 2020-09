Juric: “Servono 4 o 5 giocatori forti, sennò…”

Ivan Juric para in conferenza stampa prima della gara con la Roma.

Queste le parole del tecnico.

“Siamo in grande emergenza per la prima di campionato. I nuovi sono indietro di condizione, Benassi non può giocare per un problema al polpaccio. Sono in emergenza in tutti i reparti.

Al di là di domani questa rosa ha bisogno ancora di 4 o 5 giocatori forti, sennò non andiamo da nessuna parte.

Comunque quest’anno abbiamo preso anche giocatori di proprietà, che vanno bene per il futuro.

Sono preoccupato per domani, per l’Udinese e per il Parma. Siamo indietro di un mese. Abbiamo fatto cose buone ma mancano ancora giocatori”.