Juric: “Sfidiamo l’Inter con lo spirito Hellas”

“L’Inter? All’andata è stata la squadra che più ci ha fatto soffrire, sono chiaramente molto forti. Non cerco scuse, cercheremo di fare la nostra gara con la mentalità di sempre. Voglio un Verona sempre motivato, non ammetto altri atteggiamenti: daremo sempre il massimo, questo lo posso garantire. Dovremo giocare con lo spirito-Hellas. Poi ci possono essere problemi, infortuni, squalifiche, ma sul resto non ammetto cali di tensione”.

Così Ivan Juric, tecnico del Verona, prima della gara con l’Inter, nelle dichiarazioni riportate dal sito del club gialloblù.