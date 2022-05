Juric si commuove: “Gli applausi per me? Troppa emozione. Campionato strepitoso del Verona”

L'allenatore del Torino non riesce a commentare il suo trascorso all'Hellas, si interrompe e scappa

Il Verona ha fatto un campionato strepitoso, gioca con una fluidità che noi ancora non abbiamo. Oggi era difficile, ho visto i gialloblù fare passi in avanti rispetto allo scorso anno. Gli applausi dello stadio e dei miei ex ragazzi? Non posso commentare, mi emoziono (si interrompe, con gli occhi lucidi, ndr). Pentito di essere andato via? Sinceramente no, sentivo che dovevo fare quello, la mia sensazione era quella. Ora magari sono più maturo. Qui certo, sono stato da Dio... (si interrompe di nuovo e scappa via, ndr).