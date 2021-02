Juric: “Siamo tornati quelli giusti. Lasagna mi richiama Milito”

L'allenatore del Verona: "Sono molto contento. Nell'Hellas si lavora con grande serenità"

"Non è stato facile col gol preso subito - dice il tecnico gialloblù - ma abbiamo fatto una bella partita, sono molto contento. Abbiamo corso bene, non facendo mai giocare l'avversario. Oggi siamo tornati alla concentrazione giusta e come gioco siamo cresciuti rispetto alle ultime partite.

Colley sembra che abbia un problema al ginocchio ma spero non sia nulla di grave. Lasagna è bravo, ha margini di miglioramento, poteva anche segnare. È un generoso e ho una bellissima impressione di lui. mi richiama Milito. La cosa migliore di Dimarco? Come calcia, a volte dovrebbe correre meno e sfruttare il piede che ha. Ilic è giovane fisicamente, gli mancano ancora i tempi in certe occasioni ma ha tutto per diventare un grande giocatore.