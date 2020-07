Juric: “Sono rimasto perchè a Verona sono felice”

Ivan Juric, a Sky, dopo la partita col Torino parla del suo prolungamento di contratto col Verona e dei motivi della sua scelta. Queste le parole del tecnico gialloblù: “Sono stato felice a Verona, questo è contato per la mia scelta. Ho un buon ambiente di lavoro, è sinceramente questo l’aspetto che ha contato di più. Rimarremo una squadra che deve lottare per la salvezza, la mia unica perplessità era un po’ sul badget per la squadra, ma anche lottare per la salvezza dà le sue emozioni. Ci metteremo a lavorare per sostituire quelli che perderemo e cercheremo di fare calcio come abbiamo fatto quest’anno. La firma? E’ arrivata nella tarda notte di ieri, dopo una cena”.