Juric: “Stiamo bene, con lo Spezia partita tosta. E Kalinic…”

Il tecnico gialloblù: "Anche Zaccagni è pronto per il rientro: giocherà lui"

Ivan Juric parla in conferenza stampa prima della partita con lo Spezia, al via domani alle 15 al Bentegodi.

Dice il tecnico gialloblù: "Bisogna essere sempre tosti. All'andata giocammo molto bene a tratti, ma fu comunque dura. La squadra sta bene su molte cose, non a livello di risultati. Manca Vieira, Ceccherini per squalifica, gli altri ci sono".

In avanti, prende spazio l'ipotesi dell'impiego dall'inizio di Nikola Kalinic, con Juric che osserva: "È un'opzione. Mi dispiace per Kale, quando intravedevo il giocatore di Firenze si è fatto male. In questo momento abbiamo due attaccanti: o uno o l'altro".