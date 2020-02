Juric sul mercato: “Dimarco ed Eysseric ottimi giocatori”

Ivan Juric, nella conferenza stampa pre-Milan, parla anche del calciomercato dell’Hellas.

“Sul mercato di riparazione non mi piace fare troppo casino, se la squadra va bene cerchi di sostituire chi non gioca con chi pensi possa dare qualcosina in più. Abbiamo venduto due giocatori per tanto, ma sono rimasti, sono sicuro che continueranno con lo spirito giusto. A livello organizzativi non siamo ancora pronti per fare investimenti mirati. Dimarco e Eysseric? Il primo viene dall’Inter e sta bene perché Conte lavora tanto. Sono giocatori ottimi. Avevamo una mancanza in mezzo anche per il fatto di Danzi, che ha problemi alla caviglia, dovrà probabilmente operarsi. Eysseric può fare anche il trequartista, ma deve migliorare la fase difensiva per fare il centrocampista. Lovato è stato seguito da D’Amico, lui ci crede e lo ha preso. Avevamo dubbi se lasciarlo là o farlo venire subito per farlo allenare con noi, e abbiamo deciso per la seconda opzione”.