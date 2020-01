Domani il Verona col Lecce potrebbe presentare un nuovo attacco, con Fabio Borini titolare. Juric, su questo, è enigmatico. “Se giocherà Borini? Non lo so ancora. Lui può fare sia la prima punta che giocare a supporto. Di Carmine a Bologna ha fatto una grandissima partita, non è stato fortunato in zona gol ma ha fatto quello che una punta deve fare”.