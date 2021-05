Juric: “Tutto me stesso per migliorare l’Hellas, Verona mi ha ridato il sorriso”

Il tecnico del Verona: "In questo periodo mi sono sentito incompreso. Non volevo offendere nessuno"

Redazione Hellas1903

Ivan Juric parla in vista della partita con il Crotone e del confronto con la proprietà del club gialloblù.

Dice: "Le ultime volte ho sempre risposto 'devo parlare col presidente'. È giusto trovarci per vedere cosa fare, se sarà un programma triennale, annuale: tutto quello che bisogna fare sul serio. Riguardo alle mie ultime dichiarazioni: sono rimasto così. Io, come l'anno scorso, voglio parlare con la società: in questo momento non l'abbiamo ancora fatto. È passato molto tempo, e il tempo per parlare di questi argomenti c'era. Quella sera eravamo a cena e abbiamo parlato di tutto, sicuramente non di pianificazione".

Aggiunge il tecnico: "Io poi mi sono creato il film: che con il lavoro, con i miglioramenti, potessimo raggiungere questo grande sogno, che è l'Europa. Oggi è l'anniversario dello Scudetto, e il mio sogno era porta l'Hellas in Europa. Sono in grande difficoltà sulle domande sul futuro. penso di aver dato tutto me stesso per migliorare l'Hellas. Tutto quello che ho fatto è sempre stato esclusivamente per l'Hellas, non per Juric".

Poi: "Mi sono sentito un po' incompreso in questo periodo: se qualcuno si è offeso sicuramente non era mia intenzione. Qui ho ricevuto tantissimo, l'ultima cosa che posso fare è rattristare qualcuno. Mi avete fatto tornare il sorriso, mi sono riscoperto. Questo è quello che sento in questo momento: ci sono tre partite, voglio restare nella parte sinistra della classifica, per prestigio e anche per una questione economica per la società. Fino alla fine farò così".