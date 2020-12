Juric va giù duro sul mercato: “Fatti degli errori, ora rimediamo, così non è calcio”

Ivan Juric commenta la sconfitta con l’Inter ai microfoni di Sky. Queste le sue dichiarazioni.

“Abbiamo fatto un grande primo tempo concedendo poco o nulla. In attacco potevamo fare di più. Siamo anche oggi andati oltre ogni limite ma non è calcio con Ilic punta e Tameze adattato a un ruolo non suo e coi giovanissimi chiamati a fare i grandi.

Abbiamo preso alcuni giocatori che hanno dato molto poco anche per infortuni pregressi, vedi Benassi, non possiamo andare in campo coi ragazzini. Dobbiamo migliorarci nel calciomercato perchè così è dura. Alla fine giocano quelli che giocavano poco lo scorso anno, come Magnani, Favilli e Kalinic. Abbiamo perso giocatori importanti, la squadra ha fatto risultati comunque fantastici ma dobbiamo valutare bene le cose perchè i miracoli non si possono sempre fare. Avere un allenatore bravo può essere controproducente? Non lo so, qui dobbiamo fare degli sforzi per garantire il futuro. Non voglio che il Verona retroceda, dobbiamo consolidarci e garantire continuità. Come allenatore queste cose devo dirle a D’Amico e al presidente, ci penseranno loro. In questa situazione diventa un massacro”.