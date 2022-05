Juric: “Verona, con te sono stato felice: ci ho messo il cuore”

Il tecnico del Torino: "Me ne sono andato perché in quel momento mi sentivo così. Bellissimo quel che abbiamo fatto"

Ivan Juric ha parlato del ritorno a Verona per la partita del Torino con l'Hellas.

In conferenza stampa, in vista della gara, ha detto, come riporta il sito www.toronews.net: "Sarà un grandissimo piacere ritrovare soprattutto i giocatori, ma tutto l’ambiente con cui ho lavorato e dove mi sono trovato più che bene, sono stato molto felice”.