Juric: “Verona da 10 e lode. Ora dobbiamo programmare”

Ivan Juric, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, parla della stagione del Verona.

Dice il tecnico di Spalato: “Un voto per l’Hellas? Un 10 e lode, abbiamo fatto il massimo. I ragazzi sono stati fantastici“.

Sul futuro, Juric osserva: “Bisogna programmare, c’è qualche risorsa in più rispetto a quest’anno. Nella scorsa estate ci siamo arrangiati bene, ci siamo mossi con logica con il d.s. D’Amico. Adesso possiamo fare anche qualcosa in più e magari avere meno giocatori in prestito. Possiamo fare un passo avanti”.