Juric: “Vittoria meritata, noi meglio del Napoli. Salviamoci e poi…”

L'allenatore del Verona: "Proviamo le cose e miglioriamo a tutti i livelli"

Ivan Juric è raggiante dopo la vittoria del Verona per 3-1 sul Napoli. In conferenza stampa dice l'allenatore del Verona: "Non era semplice ribaltarla dopo un avvio così. Abbiamo pagato quell'errore, ma poi abbiamo meritato in tutti i sensi. Stiamo recuperando giocatori, proviamo le cose e miglioriamo a tutti i livelli. In altre occasioni uscivamo a momenti, oggi abbiamo giocato per 75 minuti ad altissimo livello. Nell'ultimo mese e mezzo siamo riusciti ad allenarci bene, penso che il motivo sia quello.