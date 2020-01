Juric: “Voci di mercato? Non credo possano influire. Abbiamo bisogno di tre o quattro giocatori”

Ivan Juric, nella conferenza stampa di oggi, ha parlato anche di mercato.

Sui giocatori oggetto di voci di mercato: “Dopo sei mesi conosco bene i ragazzi, come sono e come si trovano nel gruppo. Non credo che questo possa influire, anche inconsciamente. Poi è normale che quando i ragazzi hanno l’opportunità di andare in alto non sono al 100%, ma non mi hanno dato segnali preoccupanti”.

“Le mie esigenze? Abbiamo bisogno di tre o quattro giocatori che alzino il livello. L’altro giorno non avevo cambi in panchina, bisogna avere più giocatori competitivi possibili”.