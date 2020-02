Juric:”Non pensavamo di fare così bene”

Ivan Juric commenta la vittoria del Bentegodi ai microfoni di DAZN: “È stata una partita di grande cuore. Vedevo i ragazzi un po’ affaticati, ma sono andati oltre. Abbiamo fatto molto bene i primi trenta minuti, poi è diventato un po’ più difficile. Nel complesso è stata una bella partita in cui non abbiamo mai mollato. Oggi sono felice e soddisfatto. Sono molto contento per i ragazzi. Volevamo fare bene, ma non pensavamo di fare così tanto bene. Abbiamo creato un gruppo di ragazzi misto, abbiamo lavorato forte sul fare partite di questo tipo e fino ad ora sta funzionando tutto bene. Pazzini è sempre decisivo. È un giocatore importantissimo anche quando non gioca. È un ragazzo che si merita tanto, è molto serio“.