Juve, Allegri: “Col Verona bella partita”

Il tecnico bianconero: "È uno stimolo giocare contro una squadra che gioca bene e ha ritmo"

Max Allegri parla in conferenza stampa del momento che sta vivendo la Juventus e della sfida col Verona. "Sono momenti della vita, nel calcio non si può sempre vincere, né sempre perdere - dice il tecnico bianconero - c'è da stare in silenzio, lavorare, fare risultati migliori e migliorare le gestioni. Gestire e capire i momenti della partita. Non puoi prendere gol al 43' nel mezzo del primo tempo. Non puoi prendere gol al 95'. Sono dettagli che condizionano le prestazioni, il morale, l'umore. Bisogna essere bravi, continuare a lavorare, affrontare il Verona nel migliore dei modi. Domani sarà una bella partita, contro una squadra che gioca bene, ha ritmo, è uno stimolo. Abbiamo rispetto per il Verona come per tutti, martedì c'è il primo obiettivo: passare il turno in Champions".