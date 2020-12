Juve-Napoli si rigioca. Serie A, la nuova classifica

Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto contro la Figc e le precedenti sentenze che infliggevano lo 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione al club partenopeo per non essersi presentata a Torino per la gara con la Juve. La decisione di fatto dunque cancella il risultato a tavolino e il punto di penalizzazione. La partita tra Juventus e Napoli non disputata il 4 ottobre scorso andrà quindi giocata in una data da definire.

Per effetto della decisione del Collegio, cambia anche la classifica di serie A, con la Juventus che ‘perde’ tre punti e il Napoli che ne recupera uno, in attesa della partita di recupero.

fonte: ansa.it