Juve-Verona, gialloblù senza punti a Torino da 32 anni

Si deve andare indietro fino al 14 febbraio 1988 per trovare un risultato utile per il Verona a Torino con la Juventus.

Allora, la squadra guidata da Osvaldo Bagnoli tornò dal Comunale con un punto: fu 0-0.

Da quel giorno in poi, i gialloblù non hanno più raccolto nulla sul campo dei bianconeri (che intanto si sono trasferiti al Delle Alpi e poi allo Stadium).

Solamente sconfitte per il Verona, in A, in B e in Coppa Italia. In totale, quindici gare a secco fuori casa con la Juve. Eppure spesso l’Hellas è arrivato vicino a conquistare un esito favorevole.

Ultimo caso, un anno fa, con la formazione di Ivan Juric superata per 2-1, in rimonta, e più volte vicina al gol del pareggio.

Oggi ci riproverà.