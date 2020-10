Juventus, Cristiano Ronaldo non ci sarà col Verona

“McKennie oggi farà la visita e speriamo che domani possa essere a disposizione per venire in panchina, mentre Cristiano Ronaldo, anche in caso di negatività, dovrebbe fare la visita di idoneità quindi è sicuramente out dalla gara contro l’Hellas“.

Così Andrea Pirlo sui giocatori della Juventus positivi al tampone per il Covid-19, come riporta il sito www.tuttomercatoweb.com. Cristiano Ronaldo, quindi, sarà assente con il Verona, in programma domani sera alle 20.45 all’Allianz Stadium