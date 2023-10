Juventus-Verona, i biglietti

Al via la prevendita dei tagliandi per la partita del 28 ottobre

Juventus Football Club ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Juventus-Hellas Verona , 10a giornata della Serie A TIM 2023/24 , in programma sabato 28 ottobre (ore 20.45) all'Allianz Stadium di Torino.

La prevendita relativa al Settore Ospiti - Tribuna Nord (capienza 2.099 posti) è già attiva e lo sarà fino alle ore 19 di venerdì 27 ottobre . La vendita dei biglietti per il secondo anello del settore partirà solo ad esaurimento dei posti del primo.

La vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti sarà riservata ai soli possessori della tessera di fidelizzazione 'Non vi lasceremo mai' di Hellas Verona FC

In relazione a quanto disposto dall’ Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con nota nr. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (e nr. 26/2012) in merito alla richiesta di introduzione degli striscioni, di seguito i tifosi della società Hellas Verona FC potranno far pervenire le richieste, entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni.