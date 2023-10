Juventus-Verona, i divieti per la trasferta dei tifosi gialloblù

Annullati i biglietti per i residenti in Veneto per la partita all'Allianz Stadium

- Per le richieste di nuovi acquisti del Settore Ospiti dell’Allianz Stadium da parte dei tifosi NON residenti nella regione Veneto e in possesso della tessera di fidelizzazione 'Non vi lasceremo mai' di Hellas Verona FC si potrà contattare la biglietteria di Hellas Verona FC telefonicamente al numero 045/8186111 (interno 1), o via mail all’indirizzo biglietteria@hellasverona.itentro e non oltre le ore 16.45 di oggi, venerdì 27 ottobre, avendo cura di comunicare i seguenti dati di tutti i richiedenti biglietto: COGNOME – NOME – DATA e LUOGO DI NASCITA – LUOGO DI RESIDENZA – TESSERA DI FIDELIZZAZIONE – RECAPITO TELEFONICO.