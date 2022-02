Kalinic all’Hajduk: “Concordato tutto 10 giorni fa, orgoglioso di essere nel mio club”

Il presidente Jakobusic: "Ha rinunciato a qualcosa, lo ha guidato il cuore. Grazie al Verona"

In una sala stampa affollatissima dell'Hajduk Spalato, Nikola Kalinic è stato oggi presentato ai media. Queste le sue parole. "È una grande giornata per me, sono orgoglioso di essere tornato nel mio club e a Spalato. Avevo già concordato tutto 10 giorni fa, da allora ho dormito male, avevo solo quello nella testa. Questa decisione risale a tanto tempo fa. Un anno fa ci siamo incontrati a Verona e ci siamo accordati per l'estate successiva, poi abbiamo deciso che adesso sarebbe stato il momento giusto. L'Hajduk sta bene senza di me ma spero che starà ancora meglio con me".