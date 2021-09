Kalinic boom: non segnava una doppietta da un anno e mezzo

Grande prova dell'attaccante a Salerno, se sta bene può essere decisivo per l'Hellas

L'ultima doppietta di Nikola Kalinic risaliva al 1° marzo 2020: l'attaccante giocava allora nella Roma, le sue reti spinsero i giallorossi alla vittoria per 4-3 sul campo del Cagliari.

Ieri, a distanza di un anno e mezzo, Kale è tornato a segnare due gol in una partita, nel 2-2 dell'Arechi con la Salernitana.

Prima il tocco d'anticipo sull'assist di Gianluca Caprari, dopo lo "scavino" in contropiede per il bis del Verona.

I gol avrebbero potuto essere addirittura tre, non fosse stato per il palo che ha respinto la gran botta di Kalinic in avvio di secondo tempo.