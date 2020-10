Oggi Nikola Kalinic si presenterà ufficialmente come nuovo giocatore del Verona.

Appuntamento con la stampa nella sede gialloblù di via Olanda, alle 17.30. Kalinic ha cominciato ieri ad allenarsi con l’Hellas, con la prima seduta in gruppo, al centro sportivo di Peschiera del Garda.

L’attaccante croato è in condizione e sarà pronto per giocare subito, con il Verona in campo alla ripresa della Serie A, in posticipo con il Genoa, lunedì 19 ottobre alle 20.45.