Kalinic: “Felice per oggi. Tra poche settimane sarò al cento per cento”

Nikola Kalinic commenta il suo gol e la vittoria del Verona sul Crotone a Sky. “È stata una bella giornata, ho fatto gol e sono contento. Dobbiamo continuare così, io devo allenarmi ancora, sono stato anche infortunato, tra due o tre settimane sarò al cento per cento. Juric in allenamento pretende tanto? Sì, come giochiamo così ci alleniamo. Dobbiamo dare tutto anche durante la settimana, così poi è più facile giocare la partita.

Il mio obbiettivo a Verona è quello di pensare gara dopo gara. Non penso a quanti gol devo fare, ma a dare il meglio. I risultati, così, arriveranno”.