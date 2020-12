Kalinic, il punto

Il rientro di Nikola Kalinic è ormai vicino.

Oggi l’attaccante croato ha proseguito con il programma differenziato. Domani è atteso il suo ritorno in gruppo, seppure in maniera parziale.

Kalinic svolgerà la prima fase della seduta seguito dal professor Paolo Barbero, preparatore atletico dell’Hellas. Dopo dovrebbe unirsi al resto della squadra per svolgere le esercitazioni tecniche e tattiche previste.

Possibile, dunque, che Kalinic sia perlomeno in panchina per la trasferta allo stadio Picco con lo Spezia, domenica prossima.

Il suo ritorno è a un passo. Kalinic è out dal 22 novembre, giorno in cui si fermò per un problema muscolare nel corso della partita con il Sassuolo.