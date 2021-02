Kalinic, nuovo guaio alla coscia (stavolta la destra)

Previsti esami clinici tra domani e martedì

Lo ha annunciato Ivan Juric in conferenza stampa: Nikola Kalinic si è nuovamente fermato per un problema muscolare. Durante l'allenamento odierno l'attaccante, in fase di scatto, ha avvertito dolore alla coscia, stavolta quella destra (vedi l'infortunio precedente). Un risentimento al flessore che verrà valutato nelle prossime ore tramite gli accertamenti medici del caso.